Более 500 тысяч москвичей получили услуги ЗАГСов в центрах «Мои документы»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С прошлого года столичные центры «Мои документы» начали предоставлять услуги органов ЗАГС, с того времени их сотрудники приняли более 550 тысяч заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 20 ноября.

Наиболее популярными среди москвичей стали услуги по получению повторных свидетельств или справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Чаще всего обращения поступали в центры госуслуг района Тверской, флагманский офис ЮАО и центр района Люблино. Горожане могут подать заявление на регистрацию брака в любом центре госуслуг.

Для удобства подбора площадки они могут воспользоваться специальным проектом «Новые адреса счастья», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве почти тысяча пар связала себя узами брака в красивую дату — 11.11.22. В этот день было доступно 14 выездных локаций для проведения свадебной церемонии.

В октябре стало известно, что в офисах «Мои документы» поставили на учет более полумиллиона автомобилей. Записаться на прием москвичи могут с помощью портала mos.ru, для этого необходимо выбрать время визита и подготовить пакет документов.