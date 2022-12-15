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Расселение семи домов по реновации завершилось в СЗАО Москвы

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Расселение семи домов по реновации завершилось в СЗАО Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семь пятиэтажек расселили в ноябре в рамках программы реновации в трех районах СЗАО Москвы. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, более полутора тысяч москвичей получили новое жилье в новостройках. Так, в Северном Тушине в новые квартиры переехали 874 москвича, в Хорошево-Мневниках — 511, а в Южном Тушине — 117.

По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, всего в СЗАО Москвы начато расселение 31 дома. При этом 16 из них уже полностью отселены, а восемь — снесены.

В общей сложности с начала программы реновации в новое жилье переехали свыше шести тысяч жителей округа, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. При этом 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.

Сергей Левкин Максим Гаман Москва Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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