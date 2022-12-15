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Серийных похитители насосов теплосетей задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Серийных похитители насосов теплосетей задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино Карта всех событий

В Подмосковье группа злоумышленников несколько месяцев воровала дренажные насосы и электроприводы из подъездов многоквартирных домов. Ущерб от их деятельности превысил пять миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 15 декабря.

По ее словам, злоумышленники орудовали в подмосковных поселках Дрожжино и Боброво Ленинского городского округа с сентября 2022 года. Четверо мужчин проникали в тепловые пункты в подъездах жилых домов и воровали оборудование, а пятый сообщник после сбывал краденое.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Личности злоумышленников установили в результате изучения записей камер видеонаблюдения. Подозреваемых задержали по местам жительства в подмосковном Видном и в столице. Ими оказались пятеро уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 38 лет. Один из них ранее был неоднократно судим.

Во время обысков часть краденого обнаружили и изъяли.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу.

Другого серийного вора полиция задержала в столичном метро. Мужчина промышлял похищением мобильных телефонов.

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