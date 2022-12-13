Полиция задержала серийного вора в московском метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, метро Красногвардейская Карта всех событий

В столичном метро полиция задержала мужчину, который промышлял кражами мобильных телефонов у пассажиров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 13 декабря.

По его словам, последним делом злоумышленника стала кража на станции «Красногвардейской» Замоскворецкой линии. Мужчина прогуливался вдоль поезда и заметил, что один из пассажиров, стоящий у двери отправляющегося состава, уснул с телефоном в руках. Преступник быстро подбежал к потерпевшему, выхватил у него телефон из рук, после чего скрылся. Сопротивление пострадавший оказать не смог, так как двери вагона закрылись и поезд уехал. Ущерб от действий злоумышленника составил 98 тысяч рублей.

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В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали на Ярославском вокзале. Им оказался 34-летний житель столицы. В ходе расследования выяснилось, что он также причастен к еще двум аналогичным кражам, суммарный ущерб от которых превысил 75 тысяч рублей. Все похищенные аппараты злоумышленник сбыл, а деньги потратил.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу.

Похожая история произошла на станции метро «Нагатинская». Злоумышленник выхватил телефон у пенсионерки, а потом сбежал.