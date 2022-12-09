Мужчина украл у пенсионерки телефон в московском метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

Злоумышленник ограбил в метро пенсионерку. Мужчина выхватил у нее из рук мобильный телефон и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Нагатинская». Грабитель выхватил гаджет из рук 76-летней москвички перед самым закрытием дверей вагона поезда, выскочил на платформу и убежал. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

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После обращения пострадавшей, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого на Андроньевской площади. Им оказался ранее судимый безработный мужчина 1988 года рождения. В момент поимки телефона у него не оказалось, сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять, куда подозреваемый мог его сбыть.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант подписал обязательство о явке.

Еще одну группу преступников столичная полиция задержала на юго-востоке Москвы. Мужчин подозревают в серии грабежей и краж в центре столицы.