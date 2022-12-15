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«На 300 процентов могла меня заменить»: Винер назвала возможного преемника

Араз Салехов
Общество
«На 300 процентов могла меня заменить»: Винер назвала возможного преемника
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Президент Всероссийской федерации по художественной гимнастике, главный тренер сборной России Ирина Винер в последнее время часто задумывается о поиске преемника на своем посту. Об этом она рассказала во время интервью в программе «Легенда».

Стоит отметить, что именитый тренер пока не собирается отказываться от своей должности. По ее словам, на данный момент ее никто не может заменить на посту главного тренера сборной. В свое время должность Винер могла занять спортсменка Алина Кабаева, однако бывшая ученица выбрала для себя другое будущее.

— Кабаева тоже не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на триста процентов могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьезная работа на ее плечах, — отметила она.

При этом тренер добавила, что периодически они советуются по разным вопросам с Кабаевой. С бывшей ученицей у Винер сложилось теплое общение.

До этого Винер рассказала, почему Ляйсан Утяшева не достигла больших высот в гимнастике. По ее словам, спортсменку «без конца гладили по головке» и захваливали. Такое отношение сделало Утяшеву «слабой». При этом когда у гимнастки появилось осознание, что она не самая лучшая, та приняла решение уйти из большого спорта.

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