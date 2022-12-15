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Приметы и советы

Вирусолог Аграновский посоветовал носить маски в общественных местах

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог Аграновский посоветовал носить маски в общественных местах
Здоровье / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский посоветовал носить маски в местах большого скопления народа, чтобы избежать заражения вирусными инфекциями.

Он отметил, что во многих странах за время пандемии прижилась привычка носить маски, это полезная привычка.

— Даже если не удастся избежать заражения, то заболевший получит меньшую дозу. А если у человека уже проявились первые симптомы заболевания и ему необходимо куда-то выйти, то он будет меньше заражать окружающих, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Вирусолог добавил, что маски обязательны для тех, кто по долгу службы сталкивается с большим количеством людей, например, кассирам или сотрудникам МФЦ.

Власти Петербурга ввели масочный режим в ряде городских учреждений с 14 декабря из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает Nation news.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «ВМ» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

Грипп Вирусы маски
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