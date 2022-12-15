В штате Техас решили вооружить учителей в целях безопасности

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Школьный округ Келлер в штате Техас утвердил политику, которая позволяет некоторым учителям носить с собой оружие. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Fox News.

Соответствующее решение было принято после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, которая произошла 24 мая.

Новая политика предполагает, что некоторые сотрудники-добровольцы должны будут пройти курс по стрельбе. При этом руководство округа будет наделен полномочиями в любой момент лишить сотрудников права носить оружие.

Целью программы является обеспечение защиты школьников и учителей в случае нападения. Детали нововведения могут быть разработаны в следующем году.

В конце мая бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал нынешнюю американскую администрацию задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы в школах. По словам политика, защита детей является «вопросом желания, а не денег».

Голливудский актер Мэттью МакКонахи заявил, что в США необходимо усилить контроль за оборотом вооружений. Он призвал представителей демократической и республиканской партий «вознестись над разногласиями» и усилить контроль за оборотом оружия на территории Соединенных Штатов.