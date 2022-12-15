Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В штате Техас решили вооружить учителей в целях безопасности

Полина Долганова
В мире
В штате Техас решили вооружить учителей в целях безопасности
Фото: shutterstock

Школьный округ Келлер в штате Техас утвердил политику, которая позволяет некоторым учителям носить с собой оружие. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Fox News.

Соответствующее решение было принято после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, которая произошла 24 мая.

Новая политика предполагает, что некоторые сотрудники-добровольцы должны будут пройти курс по стрельбе. При этом руководство округа будет наделен полномочиями в любой момент лишить сотрудников права носить оружие.

Целью программы является обеспечение защиты школьников и учителей в случае нападения. Детали нововведения могут быть разработаны в следующем году.

В конце мая бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал нынешнюю американскую администрацию задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы в школах. По словам политика, защита детей является «вопросом желания, а не денег».

Голливудский актер Мэттью МакКонахи заявил, что в США необходимо усилить контроль за оборотом вооружений. Он призвал представителей демократической и республиканской партий «вознестись над разногласиями» и усилить контроль за оборотом оружия на территории Соединенных Штатов.

Техас Школы стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте