Андрей Бочкарев: Более 3,9 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в бывших промзонах Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала текущего года специалисты ввели в эксплуатацию свыше 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости на территории бывших промышленных зон города. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала текущего года на месте бывших промышленных территорий введено в эксплуатацию более 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Половину от введенной недвижимости составляет жилье — свыше 1,9 миллиона «квадратов», — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что с 2011 года на территориях бывших промзон было введено в эксплуатацию 1079 различных объектов. Их общая площадь составила более 34,9 миллиона квадратных метров.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что сегодня ведутся активные работы на территории промзоны «Октябрьское поле». Там рабочие возводят объекты образования, здравоохранения, технопарк.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что очередной этап благоустройства территории станции «Лефортово» БКЛ метро подходит к концу. По его словам, специалисты выполнили асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжей части.