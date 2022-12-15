Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Более 3,9 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в бывших промзонах Москвы

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Более 3,9 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в бывших промзонах Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала текущего года специалисты ввели в эксплуатацию свыше 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости на территории бывших промышленных зон города. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала текущего года на месте бывших промышленных территорий введено в эксплуатацию более 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Половину от введенной недвижимости составляет жилье — свыше 1,9 миллиона «квадратов», — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что с 2011 года на территориях бывших промзон было введено в эксплуатацию 1079 различных объектов. Их общая площадь составила более 34,9 миллиона квадратных метров.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что сегодня ведутся активные работы на территории промзоны «Октябрьское поле». Там рабочие возводят объекты образования, здравоохранения, технопарк.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что очередной этап благоустройства территории станции «Лефортово» БКЛ метро подходит к концу. По его словам, специалисты выполнили асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжей части.

Строительство Недвижимость Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте