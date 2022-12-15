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Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории возле станции «Лефортово» БКЛ метро

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории возле станции «Лефортово» БКЛ метро
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Солдатская улица Карта всех событий

Подходит к концу очередной этап благоустройства территории станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, в рамках которого будет организован каток. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ведется поэтапная реализация проекта благоустройства территории площадью 8,75 гектара, прилегающей к действующей станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро. Гранитной плиткой уложено порядка 10 тысяч квадратных метров тротуаров и дорожек в парковой зоне, рулонным газоном выложено более пяти тысяч квадратных метров, — рассказал заммэра.

По его словам, специалисты выполнили асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжей части по улицам Солдатской, Наличной и Проектируемом проезде № 1329. На благоустроенной территории установили малые архитектурные формы: беседки, скамейки, качели и кашпо, отметил глава Строительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на территории высадили порядка 300 деревьев и кустарников, в числе которых клены, ели, липы, яблони и рябины.

— Практически завершен этап, в который входит строительство катка размером 60 на 30 метров, расположенного вдоль Наличной улицы, — подчеркнул он.

Руководитель холдинга добавил, что рядом возвели административно-бытовой корпус, где есть пункт проката коньков, раздевалки и помещения для персонала.

В настоящее время специалисты проводят наладку систем видеонаблюдения и устанавливают оборудование под заливку льда. Летом каток можно будет использовать как обычную спортивную площадку, для чего на нем уложили резиновое покрытие, пояснил Юрий Кравцов.

Он добавил, что в рамках следующих этапов благоустройства на территории вокруг катка, за вестибюлем станции «Лефортово» и в парковой зоне установят велодорожки.

До этого Андрей Бочкарев сообщил о завершении работ по благоустройству территории возле западного вестибюля станции «Каширская» БКЛ.

Благоустройство Район Лефортово Метро Андрей Бочкарев
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