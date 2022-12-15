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Андрей Бочкарев: Завершается благоустройство территории возле западного вестибюля станции «Каширская» БКЛ

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Завершается благоустройство территории возле западного вестибюля станции «Каширская» БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

Завершаются работы по благоустройству территории возле западного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Было проведено устройство новых тротуаров — около трех тысяч квадратных метров территории выложено гранитным камнем, — отметил он.

По словам заммэра, специалисты также уложили более тысячи квадратных метров рулонного газона. Кроме того, на территории удалось сохранить высаженные до начала работ 26 деревьев и 87 кустарников. В ближайшее время рядом с вестибюлем появятся скамейки и велопарковки, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро — от «Каховской» до «Каширской». По его словам, БКЛ замкнется до конца 2022 года.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что развитие столичного метрополитена после завершения работ на БКЛ не прекратится. Заммэра уточнил, что в данный момент уже ведется строительство нескольких радиальных веток.

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