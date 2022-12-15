Полиция проверяет информацию о нападении на отца тиктокера Ивана Золо

Фото: vk/ivanzolo2004

Полиция проверяет информацию о том, что тиктокер Иван Золо выстрелил в собственного отца из травматического пистолета. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

По предварительной информации, неизвестный позвонил в правоохранительные органы и представился Иваном Золо. По словам звонившего, 55-летний мужчина попросил тиктокера скачать ролики из интернета. На что парень разозлился и выстрелил в отца из травматического пистолета «Оса».

Позже полицейские смогли связаться с бабушкой блогера. Родственница сообщила, что молодой человек не проживает по адресу регистрации, а с его отцом все в порядке. Сам «пострадавший» позже также опроверг информацию о стрельбе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

У приятеля Золо недавно действительно возникли проблемы с законом. Так блогера Некоглая депортировали в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.