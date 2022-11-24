Блогера Некоглая депортировали в Молдавию

Фото: vk/nekogei

Известного блогера Некоглая в четверг, 24 ноября, депортировали в Молдавию. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник.

Тиктокер находился в центре временного содержания мигрантов около двух недель. Блогера, по словам источника, отправили в Кишинев через Ереван.

Некоглай снял ролик-пародию на появившееся в интернете видео, на котором российский солдат Рустам Худайнуров дважды отбросил гранаты, которые были сброшены к нему в окоп с украинского беспилотника. На кадрах видно, как военнослужащий лежит в окопе, и в один момент на него спускают снаряд, который он сразу отбросил. Позже попытка бомбардировки повторилась.

После публикации пародии Некоглая Лига безопасного интернета обратилась в МВД и Генпрокуратуру с целью проверить ее на предмет дискредитации ВС РФ.

Позже сотрудники полиции задержали блогера в Москве. По данным «ВМ», это произошло на следующий день после выпуска скандального видеоролика.

В этот же день Пресненский суд Москвы признал Некоглая виновным по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны.