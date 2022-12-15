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Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ирана в автомобильной отрасли

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Ирана в автомобильной отрасли
Фото: Depositphotos

Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией в производстве автомобилей, но отечественной отрасли это не нужно. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что Иран заинтересован в совместной сборке Peugeot 405, 305. По словам эксперта, Россия может самостоятельно производить автомобили, похожие на те, которые выпускает Иран в настоящее время.

— Это не самое перспективное направление, Ирану хотелось бы, чтобы мы здесь сделали отверточную сборку, и граждане покупали бы эти автомобили. Но у нас есть своя Lada Granta, тоже 95-го года. Такие автомобили мы могли бы сделать и сами, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Накануне посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил о планах Москвы и Тегерана поставлять автомобили иранского производства на российский рынок. Он выразил надежду на скорейшую реализацию задуманного и напомнил, что автомобили российского производства уже давно присутствуют на рынке Ирана, передает ФАН.

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

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