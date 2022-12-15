Движение на ЦКАД в районе Домодедово перекрыто из-за столкновения двух грузовиков

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, ЦКАД, 187-й километр Карта всех событий

Из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей перекрыто движение на внутренней стороне ЦКАД в районе Домодедово и Раменского. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

ДТП произошло на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД. Объезд перекрытого участка осуществляется по Новорязанскому шоссе.

Для поездок в аэропорт «Домодедово» Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» предложил воспользоваться общественным транспортом.

Другое ДТП произошло на Щелковском шоссе. Маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.