Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на ЦКАД в районе Домодедово перекрыто из-за столкновения двух грузовиков

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на ЦКАД в районе Домодедово перекрыто из-за столкновения двух грузовиков
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, ЦКАД, 187-й километр Карта всех событий

Из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей перекрыто движение на внутренней стороне ЦКАД в районе Домодедово и Раменского. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

ДТП произошло на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД. Объезд перекрытого участка осуществляется по Новорязанскому шоссе.

Для поездок в аэропорт «Домодедово» Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» предложил воспользоваться общественным транспортом.

Другое ДТП произошло на Щелковском шоссе. Маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.

Подмосковье ЦКАД Московская область ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте