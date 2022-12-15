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Два человека пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса на востоке столицы

Степан Жирнов
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Два человека пострадали в результате столкновения маршрутки и автобуса на востоке столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 24 Карта всех событий

На востоке столицы в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 15 декабря.

По данным ведомства, авария произошла на Щелковском шоссе в районе дома № 24. Маршрутное такси врезалось в стоящий на остановке пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали два пассажира микроавтобуса, их госпитализировали с ушибами.

По факту столкновения сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.

Другая авария произошла в Томской области. Водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в КамАЗ. В результате погибли четыре человека и еще один пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Восточный административный округ (ВАО) ГИБДД Москва ДТП Госпитализация
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