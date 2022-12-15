Дом на 180 квартир построят по программе реновации в Котловке

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Россия, Москва, улица Ремизова Карта всех событий

Жилой дом на 180 квартир построят в рамках реализации программы реновации в столичном районе Котловка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— На улице Ремизова появится трехсекционное жилое здание с техническим чердаком. В доме запланированы 52 однокомнатные квартиры, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных, — рассказала она.

Руководитель ведомства отметила, что несколько квартир будут приспособлены для проживания жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Новостройку возведут по адресу: улица Ремизова, владение 11, корпус 2.

Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, соответствующей утвержденным стандартам программы реновации. Квартиры будут оборудованы кухонными плитами, мойками и сантехникой. Фасад дома облицуют стеклофибробетонными панелями. На первом этаже здания будут располагаться нежилые помещения.

Для удобства маломобильных граждан на прилегающей к зданию территории оборудуют пешеходные пути шириной не менее двух метров, а также организуют тактильные полосы, отдельные парковочные места и другие условия.

Во дворе дома появятся спортивные и игровые площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. При этом 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.