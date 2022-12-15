Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом на 180 квартир построят по программе реновации в Котловке

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 180 квартир построят по программе реновации в Котловке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ремизова Карта всех событий

Жилой дом на 180 квартир построят в рамках реализации программы реновации в столичном районе Котловка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— На улице Ремизова появится трехсекционное жилое здание с техническим чердаком. В доме запланированы 52 однокомнатные квартиры, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных, — рассказала она.

Руководитель ведомства отметила, что несколько квартир будут приспособлены для проживания жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Новостройку возведут по адресу: улица Ремизова, владение 11, корпус 2.

Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, соответствующей утвержденным стандартам программы реновации. Квартиры будут оборудованы кухонными плитами, мойками и сантехникой. Фасад дома облицуют стеклофибробетонными панелями. На первом этаже здания будут располагаться нежилые помещения.

Для удобства маломобильных граждан на прилегающей к зданию территории оборудуют пешеходные пути шириной не менее двух метров, а также организуют тактильные полосы, отдельные парковочные места и другие условия.

Во дворе дома появятся спортивные и игровые площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что около 1,8 тысячи столичных семей в рамках программы реновации смогли воспользоваться возможностью докупить квадратные метры для своего жилья. При этом 1,2 тысячи участников программы реновации приобрели дополнительные «квадраты» в момент заключения сделки. Еще 499 человек докупили дополнительные квадратные метры в течение двух лет с момента оформления собственности.

Строительство Недвижимость Жилье Район Котловка Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте