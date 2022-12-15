Москомархитектура провела семинар для инвесторов по новой госуслуге

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Семинар для инвесторов по новой государственной услуге Москомархитектуры состоялся в Доме на Брестской 12 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Специалисты ведомства рассказали об особенностях согласования изменений внешнего архитектурного решения нежилых объектов в столице.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, семинар был очень полезен для инвесторов, так как они смогли узнать, в чем суть новой госуслуги и когда за ней можно обращаться.

Так, например, специалистам рассказали, что услуга не распространяется на внутреннюю перепланировку зданий. Также инвесторам объяснили, какие объекты попадают под действие нововведения.

С начала этого года в Москомархитектуре рассмотрели свыше 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение государственных услуг. Чаще всего горожане обращались за приемкой исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, а также подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).