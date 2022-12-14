Более 54 тысяч заявок на электронные госуслуги обработала Москомархитектура с начала года

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С начала этого года в Москомархитектурые рассмотрели свыше 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение государственных услуг. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение различных госуслуг, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13 процентов. Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост, — рассказала она.

Чаще всего горожане обращались за приемкой исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, а также подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Также востребованной услугой стала приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе.

Цифровые сервисы Москвы развиваются в соответствии с актуальными запросами жителей города: например, затребовать проверку подлинности справки о наличии или об отсутствии задолженности или переплаты за коммунальные услуги москвичи теперь могут с помощью QR-кода. По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, сервисы портала mos.ru регулярно обновляются, благодаря чему появляется новый функционал, упрощающий жизнь в городе.