Инфекционист Сапронов оценил эффективность народных средств при лечении гриппа

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Заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал, можно ли применять народные средства при лечении гриппа.

Эксперт отметил, что грипп вызывает различные осложнения. Это особенно опасно для людей, у которых есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы.

— Ни в коем случае не надо пытаться лечиться какими-то гомеопатическими или народными методами. Они могут являться адъювантами, то есть дополнительными средствами лечения, — подчеркнул эксперт в комментарии «МИР 24».

Врач добавил, что при первых признаках заболевания нужно помочь организму вывести токсины. Поэтому нужно увеличить объем питья, а также есть больше фруктов и овощей, содержащих витамин С.

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