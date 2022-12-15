Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инфекционист Сапронов оценил эффективность народных средств при лечении гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист Сапронов оценил эффективность народных средств при лечении гриппа
Фото: shutterstock

Заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал, можно ли применять народные средства при лечении гриппа.

Эксперт отметил, что грипп вызывает различные осложнения. Это особенно опасно для людей, у которых есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы.

— Ни в коем случае не надо пытаться лечиться какими-то гомеопатическими или народными методами. Они могут являться адъювантами, то есть дополнительными средствами лечения, — подчеркнул эксперт в комментарии «МИР 24».

Врач добавил, что при первых признаках заболевания нужно помочь организму вывести токсины. Поэтому нужно увеличить объем питья, а также есть больше фруктов и овощей, содержащих витамин С.

Школы Санкт-Петербурга продолжают переводить учеников на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на 14 декабря уже 244 класса в 71 учебном заведении были переведены на удаленное обучение, а число заболевших школьников превысило 70 тысяч человек, передает издание «Невские новости».

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Инфекции народные средства Грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте