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Московские школьники и родители учеников присоединились к акции «С теплом в сердце»

Александр Афонин
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Московские школьники и родители учеников присоединились к акции «С теплом в сердце»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Учащиеся столичной школы № 1155 и их родители присоединились к акции «С теплом в сердце», в рамках которой они смогут отправить поздравления с Новым годом участникам спецоперации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила заместитель директора учреждения Юлия Максимова.

— Самое главное, что такие акции позволяют объединить всех ребят и в одном общем добром деле высказать свое отношение, свое доброе слово. Нам хочется, думаю, иметь свою значимость, быть услышанным. Когда мы все это вместе делаем, это нас всех объединяет, — сказала она.

По словам Максимовой, в акции приняли участие ребята из младших и старших классов. Вернувшись домой, они рассказали об этом своим родителям. Благодаря этому родственники школьников также приняли решение участвовать в акции «С теплом в сердце».

Столичных учащихся, их родителей и педагогов пригласили присоединиться к волонтерскому проекту «С теплом в сердце». Отправить открытку с пожеланиями можно будет до 23 декабря. Письма необходимо передать лично в московский центр «Патриот. Спорт» или через волонтерскую организацию в школе.

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