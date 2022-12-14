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Москвичи смогут отправить новогодние открытки мобилизованным в рамках проекта «С теплом в сердце»

Полина Долганова
Город
Москвичи смогут отправить новогодние открытки мобилизованным в рамках проекта «С теплом в сердце»
Фото: Pexels

Столичных учащихся и их родителей и педагогов пригласили присоединиться к волонтерскому проекту «С теплом в сердце». В рамках мероприятия участники смогут поздравить с Новым годом участников спецоперации.

По словам директора Московского центра «Патриот. Спорт» Марата Кучушева, участники проекта смогут отправить мобилизованным открытки с поздравлениями и со словами поддержки.

Отправить открытку с пожеланиями можно будет до 23 декабря. Письма необходимо передать лично в Московский центр «Патриот. Спорт» или через волонтерскую организацию в школе, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Сделать новогодний подарок своими руками, написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, а также сразиться в умении сочинять самые красивые поздравления — такая атмосфера сейчас царит в Центре поддержки семей мобилизованных в Москве, где с 1 декабря 2022 года каждый день проходят образовательные и развлекательные мероприятия для мам и детей. Как сотрудники учреждения помогают столичным семьям — в материале «Вечерней Москвы».

По словам заместителя директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, впервые предновогодние мероприятия стартовали 1 декабря, и продлятся они до 16-го числа.

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