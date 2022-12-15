Госдума приняла закон о бессрочной выплате не полученной военными пенсии

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно. Соответствующее решение было принято на заседании Думы в четверг, 15 декабря.

Документ подразумевает внесение поправок в закон о пенсионном обеспечении военных, сотрудников органов внутренних дел, МЧС, ФСКН, Росгвардии, ФСИН и ФССП. Действующее законодательство допускает выплаты указанным категориям пенсионеров не востребованной своевременно пенсии за прошлое время, но не более чем за три года перед обращением за ее получением. Эту норму в апреле этого года Конституционный суд РФ признал не соответствующей Конституции.

Закон вступит в силу через 10 дней с даты его опубликования, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

Накануне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.