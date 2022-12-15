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В Токио запустили прототип виртуальной образовательной вселенной для детей

Полина Долганова
В мире
В Токио запустили прототип виртуальной образовательной вселенной для детей
Фото: shutterstock

Власти Токио запустили прототип виртуальной платформы для школьников, которые испытывают трудности в обучении или не могут посещать образовательные учреждения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что метавселенная поможет школьникам социализироваться и учиться на расстоянии от учебного заведения. Эксперимент запустили в районе Синдзюку, он продлится до конца марта. Всего в тестировании участвуют 30 школьников.

Платформа будет предположительно иметь три виртуальных пространства: для тех, кто не может посещать школу, для тех, кто прибыл в Японию недавно, и для всех типов учеников.

Ученики смогут посещать школу с помощью аватаров, общаться с друзьями и виртуально присутствовать на уроках, передает РИА Новости.

Недавно главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров рассказал, что настоящий искусственный интеллект невозможно создать, если не наделить его внутренней личностью, которая хочет помогать человеку. По его словам, в научном сообществе существуют разные точки зрения на вопрос о том, нужна ли роботам внутренняя личность.

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