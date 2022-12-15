Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Московской консерватории пройдет новогодний концерт

Ирина Игнатенко
Общество
В Московской консерватории пройдет новогодний концерт
Фото: Пресс-служба мероприятия

В Большом зале Московской консерватории 30 декабря пройдет юбилейный концерт «Новый год с Московским государственным академическим симфоническим оркестром». За дирижерским пультом - руководитель и главный дирижёр Государственного филармонического оркестра Армении, Заслуженный деятель искусств республики Армения Эдуард Топчян. Ведущий - лауреат премии Москвы и Российской национальной премии "Овация" Петр Татарицкий.

Традиция праздновать Новый год под музыку семейства Штраусов была заложена в МГАСО в далеком 2007 году. В этом году Новогодний концерт МГАСО отмечает 15-летие. В праздничной программе – шедевры Иоганна Штрауса-сына и Йозефа Штрауса: вальсы «Императорский», «Ускорение», «На прекрасном голубом Дунае», «Звучащие сферы», увертюра к оперетте «Летучая мышь», польки «Праздник огня», «Трик-трак», «Гром и молния», «Пиццикато», «Анна», «На охоте», редко исполняемый марш «Живио!» («Ваше здоровье!») по мотивам оперетты «Праздник яблок».

За полтора десятка лет МГАСО исполнил практически все наследие семейства Штраусов. Для самого МГАСО новогодний концерт 30 декабря – добрая и светлая традиция, подведение итогов, прощание со Старым годом и удачный вход в Новый 2023 г.

Для слушателей новогодний концерт всегда проходит в ожидании кульминации - «Марша Радецкого» Иоганна Штрауса-отца, под который Большой зал консерватории наполняется громом оваций.

Концерты Московская консерватория
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте