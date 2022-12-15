В Московской консерватории пройдет новогодний концерт

Фото: Пресс-служба мероприятия

В Большом зале Московской консерватории 30 декабря пройдет юбилейный концерт «Новый год с Московским государственным академическим симфоническим оркестром». За дирижерским пультом - руководитель и главный дирижёр Государственного филармонического оркестра Армении, Заслуженный деятель искусств республики Армения Эдуард Топчян. Ведущий - лауреат премии Москвы и Российской национальной премии "Овация" Петр Татарицкий.

Традиция праздновать Новый год под музыку семейства Штраусов была заложена в МГАСО в далеком 2007 году. В этом году Новогодний концерт МГАСО отмечает 15-летие. В праздничной программе – шедевры Иоганна Штрауса-сына и Йозефа Штрауса: вальсы «Императорский», «Ускорение», «На прекрасном голубом Дунае», «Звучащие сферы», увертюра к оперетте «Летучая мышь», польки «Праздник огня», «Трик-трак», «Гром и молния», «Пиццикато», «Анна», «На охоте», редко исполняемый марш «Живио!» («Ваше здоровье!») по мотивам оперетты «Праздник яблок».

За полтора десятка лет МГАСО исполнил практически все наследие семейства Штраусов. Для самого МГАСО новогодний концерт 30 декабря – добрая и светлая традиция, подведение итогов, прощание со Старым годом и удачный вход в Новый 2023 г.

Для слушателей новогодний концерт всегда проходит в ожидании кульминации - «Марша Радецкого» Иоганна Штрауса-отца, под который Большой зал консерватории наполняется громом оваций.