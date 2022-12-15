Москвич поджег жену из-за ревности

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Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина поссорился с женой из-за ревности и поджег ее. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 15 декабря.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на улице Маршала Катукова во вторник, 13 декабря. Ревнивец, обиженный на жену, облил ее горючей жидкостью и поджег.

Женщина выжила и была госпитализирована с ожогами различной степени тяжести. На данный момент она находится в реанимации.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Ревнивого супруга задержали.

— В скором времени ему будет избрана мера пресечения, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла в Подмосковье. Мужчина пришел в гости к знакомой, облил ее, а также все помещение горючей жидкостью и поджег. Помимо хозяйки, в квартире находились две ее подруги. Одна из них в результате происшествия скончалась от полученных травм.