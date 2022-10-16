Суд арестовал мужчину, поджегшего знакомую в Подмосковье

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Суд арестовал 28-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на двух человек и убийстве с особой жестокостью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 16 октября.

Сам инцидент произошел ночью 13 октября. Злоумышленник пришел в квартиру к знакомой, проживавшей в микрорайоне Керамик города Балашихи, и облил ее, а также помещение горючей жидкостью, которую принес с собой. После этого мужчина поджег жидкость и скрылся.

Помимо самой хозяйки, в квартире находились двое ее гостей. В результате происшествия одна из посетительниц скончалась. Знакомая злоумышленника, спасаясь от огня, выпрыгнула с балкона. Ее, как и второго пострадавшего, госпитализировали.

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Вскоре злоумышленника задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом».

— Судом арестован 28-летний местный житель. <...> В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, — заключила Врадий.

Еще один поджог произошел в столице. Мужчина подпалил два автомобиля у «Москвы-Сити». 6 октября вышел специальный материал «ВМ» об этом резонансном деле.