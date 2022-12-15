Стали известны даты сдачи ЕГЭ в 2023 году

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В России объявили даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам.

Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам запланировано на 26 мая.

Через три дня — 29 мая — состоится экзамен по русскому языку.

1 июня школьникам предстоит написать ЕГЭ по базовой и профильной математике, а 5 июня — по истории и физике.

Обществознание планируется сдавать 8 июня, а письменную часть иностранного языка и биологию — 13 июня.

Устную часть иностранных языков школьники сдадут в период с 16 по 17 июня.

Последним в расписании стоит экзамен по информатике. Он состоится 19 и 20 июня, передает РИА Новости.

Итоговое сочинение для выпускников школ прошло в российских регионах в среду, 7 декабря. О главных ошибках при его написании рассказала старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова. Она подчеркнула, что в сочинении требуется продемонстрировать соответствие произведения выбранной теме, для чего нужно ответить на вопрос: «Как помогает раскрыть тему эта книга?».