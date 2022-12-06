Названы главные ошибки школьников при написании итогового сочинения

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Итоговое сочинение для выпускников школ пройдет в российских регионах в среду, 7 декабря. О главных ошибках при его написании рассказала старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова.

— Одна из самых распространенных ошибок при написании сочинения — несоответствие темы и аргументов. Это главные «грабли» для учеников, которые хотят использовать универсальный банк аргументов на все случаи жизни. Такие списки есть в интернете, именно из-за этого возникает эта ошибка, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что в сочинении требуется продемонстрировать соответствие произведения выбранной теме, для чего нужно ответить на вопрос: «Как помогает раскрыть тему эта книга?».

Еще одной распространенной ошибкой является подмена анализа пересказом, уточнила Безрукова.

По ее словам, среди обязательных условий для получения «зачета» — логичное и последовательное изложение. Так, тезисы школьника должны соответствовать аргументам и выводам. В работе должны прослеживаться логические связи. При этом, если автор сочинения задает какой-то вопрос, он должен указать на него ответ. Эксперт также не рекомендовала вводить в заключение работы новую мысль, которая прежде не упоминалась, чтобы это не трактовалось как логическое нарушение.

Выпускникам отводится на написание сочинения 3 часа 55 минут. Объем работы не должен быть меньше 250 слов, иначе ее вообще не будут рассматривать, добавила Безрукова.

Она уточнила, что сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет», пишут «Известия».

До этого сообщалось, что учащиеся российских школ начали в 1,5 раза чаще обращаться к услугам подготовки к ЕГЭ по географии и в 1,3 раза по информатике.