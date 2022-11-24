Российские школьники стали чаще выбирать географию и информатику для ЕГЭ

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Учащиеся российских школ начали в 1,5 раза чаще обращаться к услугам подготовки к ЕГЭ по географии и в 1,3 раза по информатике. Об этом в четверг, 24 ноября, свидетельствуют данные аналитики онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи.

— В компании изучили спрос на услуги репетиторов по подготовке к предметам из необязательного ЕГЭ с 1 января по 22 ноября 2022 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года. Выяснилось, что россияне в 1,5 раза чаще стали обращаться услугам репетиторов по подготовке к ЕГЭ по географии и в 1,3 раза — по информатике и литературе, — говорится в сообщении.

При этом репетиторы чаще всего оказывают услуги по подготовке к единому экзамену по физике, химии и информатике. Их доля рынка составляет от 17 до 19 процентов. Наименьшей популярностью пользуется подготовка по истории — восемь процентов.

Накануне сообщалось, что родители столичных 11-классников смогут написать пробный ЕГЭ. Экзамен пройдет в формате общегородской контрольной работы 26 ноября в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.