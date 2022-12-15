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Суд приговорил бойца ММА Максима Новоселова к пяти годам колонии строгого режима

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил бойца ММА Максима Новоселова к пяти годам колонии строгого режима
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

Тушинский районный суд признал бойца ММА Максима Новоселова виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 15 декабря.

По ее словам, суд счел доказательства, представленные Тушинской районной прокуратурой, убедительными и признал 49-летнего бойца виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей».

Ранее государственный обвинитель просил шесть лет колонии строгого режима для Новоселова.

Видео: пресс-служба столичной прокуратуры

По словам Нефедовой, в ходе предварительного расследования и судебного следствия Новоселов виновным себя не признал.

Напомним, что Максим Новоселов находится в СИЗО с 28 марта 2022 года. Мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки в надземном переходе через МКАД, куда боец привез пострадавшую лично, после того как обещал отвезти ее домой и обманул.

После совершения преступления осужденный снова посадил жертву в машину и повез в неизвестном направлении. Из автомобиля девушка смогла позвонить в полицию, и транспортное средство остановили на Пятницком шоссе. Спортсмена задержали. Подробнее о том, как развивались события, — в материале «Вечерней Москвы».

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