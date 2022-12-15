«Бывало и хуже»: как проходил суд над бойцом ММА Максимом Новоселовым

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

В четверг, 15 декабря, Тушинский районный суд столицы приговорил 49-летнего бойца ММА Максима Новоселова к пяти годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании девушки. Что известно о громком деле и как проходил судебный процесс — в материале «Вечерней Москвы».

Подвез домой (спелись)

По данным столичной прокуратуры, преступление было совершено в ночь с 26 на 27 марта. Подсудимый познакомился с 18-летней потерпевшей в расположенном в Мытищах баре «Руки вверх». Девушка отдыхала там с подругой, а спортсмен — с друзьями. Вскоре шумная компания отправилась в караоке-клуб. Их совместное времяпрепровождение подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

В какой-то момент девушки захотели домой, и Новоселов предложил подвезти новых знакомых на своем Nissan Patrol. Однако через некоторое время 18-летняя девушка заметила, что автомобиль движется не в том направлении, и попросила остановить машину. Ее высадили на 74-м километре МКАД, около остановки общественного транспорта «Новобутаково». Девушка собиралась вызвать себе такси, но вышедший из машины Новоселов имел другие планы.

Он силой затащил пострадавшую в крытый надземный переход и, ударив ее несколько раз, «совершил насильственные действия сексуального характера». Девушка просила спортсмена остановиться, но вместо этого мужчина потребовал ее раздеться, а после изнасиловал.

После совершения преступления злоумышленник, видимо, снова посадил пострадавшую в машину, из которой девушка смогла позвонить в полицию. Она сообщила, что стала жертвой изнасилования и ее везут в неизвестном направлении. Вскоре сотрудники правоохранительных органов смогли перехватить автомобиль на Пятницком шоссе, и бойца ММА задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». На следующий день после задержания Новоселова арестовали.

«Я не боюсь»

В изоляторе мужчина не унывал. По сообщению его адвоката, в СИЗО-77/3 Новоселов неплохо питался, а также посещал спортзал.

Бойца ММА явно не терзала совесть, что неудивительно, ведь он так и не признал свою вину. Он открыто заявлял о том, что он не боится ответственности, ведь он ничего не совершал. Более того, Новоселов утверждал, что его опоили и что именно он является жертвой.

Расследование по его делу завершилось 18 апреля. Государственный обвинитель просил для Новоселова шесть лет колонии строгого режима, однако суд принял более мягкое решение, несмотря на отягчающие факторы, такие как применение физического насилия, состояние алкогольного опьянения и рецидив: Новоселов уже был судим за убийство и покровительство наркобизнеса.

«Оговорили»

Сторона защиты с приговором не согласилась. Об этом «ВМ» заявил адвокат подсудимого Дмитрий Трубин. По его словам, Новоселов отреагировал на приговор сдержанно и сказал, что в его жизни бывали ситуации и хуже.

— Но тогда боец понимал, за что. А сейчас, по его мнению, его осудили на пять лет из-за оговора и голословных показаний, — цитирует слова борца Трубин.

В своей последней речи спортсмен заявил, что он не виноват и преступления не совершал.

— Просто оговорила пьяная девочка, — сетовал Новоселов.

С ним согласен адвокат Трубин.

— Следует начать с того, что по делу закончено как предварительное, так и судебное следствие. А ведь само слово имеет корень «след» — его задачей является сбор и фиксация следов противоправного деяния, а в нашем деле таких следов не имеется вообще, — заявил правозащитник.

По его мнению, процессуальных нарушений во время суда не было, но в деле присутствует достаточно «фальсификаций и подлогов», а также имеется рассогласованность показаний.

В качестве примера он рассуждает о том, как юная девушка оттолкнула Новоселова и убежала.

— Не может 18-летняя девушка весом 48 килограммов оттолкнуть прижавшего ее к стене чемпиона Европы по самбо весом 138 килограммов. В подтверждение ложности этого эпизода по ходатайству защиты судом исследовано и приобщено к материалам дела видеосвидетельство того, что Новоселов удерживает прижатым к стене взрослого медведя, который не может «оттолкнуть его и убежать», — отметил Трубин.

В заключение адвокат сообщил, что сторона защиты собирается подавать апелляцию.