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Эрдоган: Боррель не может определять и регулировать отношения Турции с Россией

Араз Салехов
В мире
Эрдоган: Боррель не может определять и регулировать отношения Турции с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу — прим. «ВМ»). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррель не может определять и регулировать наши отношения с Россией, — отметил он.

Турецкий лидер добавил, что еврокомиссар не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам. Помимо этого, глава турецкого государства обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

До этого глава евродипломатии заявил, что российско-турецкие торговые взаимоотношения и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада являются причинами для беспокойства в ЕС. Развитие экономических отношений между двумя странами, по мнению дипломата, дает «повод для большой озабоченности».

Накануне глава Турции назвал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине. По его словам, Анкара продолжает прикладывать все усилия для дипломатического разрешения конфликта и поддерживает постоянные контакты с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Реджеп Тайип Эрдоган Жозеп Боррель Россия Турция
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