Боррель заявил о беспокойстве из-за отказа Турции от санкций против России

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Российско-турецкие торговые взаимоотношения и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада являются причинами для беспокойства в ЕС. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Развитие экономических отношений между двумя странами, по мнению дипломата, дает «повод для большой озабоченности». Он напомнил, что между ЕС и Турцией есть таможенный союз, который обеспечивает свободное перемещение, в том числе товаров «двойного назначения», использующихся в гражданских и военных целях.

В данном случае важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, цитирует Борреля РИА Новости.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил использовать зерновой коридор для иных товаров. В частности, турецкий лидер предложил экспортировать и другие продукты питания.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, согласится ли Россия дать Турции 25-процентную скидку на газ.