«Причины очень слабые»: согласится ли Россия дать Турции 25-процентную скидку на газ

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Россия не согласится предоставить Турции 25-процентную скидку, потому что и так продает газ по заниженным ценам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Турция покупает российский газ в два раза дешевле, чем другие страны. Поэтому предоставлять Стамбулу дополнительную 25-процентную скидку нецелесообразно.

— Сейчас речь не идет о том, что если мы не дадим Турции скидку, то страна откажется от российского газа. Турция и так покупает наш газ по довольно низким ценам, но это происходит не за счет дополнительного дисконта. Контракты Газпрома и турецких компаний имеют нефтяную индексацию. Это значит, что цена газа определяется стоимостью нефти. Соответственно, 100 «кубов» голубого топлива стоит для Стамбула 700–750 долларов. А европейские компании покупают наш газ за 1500 долларов из-за спотовой привязки. Получается, что у Турции цены в два раза дешевле, чем у других наших партнеров. Совершенно непонятно, почему Россия должна давать дополнительный дисконт 25 процентов, — считает эксперт.

Юшков объяснил, на каких условиях Россия могла бы предоставить Турции скидку на газ:

— Турция аргументирует свою позицию тем, что эта скидка поможет стране справиться с проблемами в экономической сфере. Однако у России тоже есть свои сложности. Причины, которые озвучивает турецкая сторона, очень слабые. Я думаю, что мы не пойдем на такие договоренности. Если бы речь шла о том, что Турция будет покупать больше газа и на эти дополнительные объемы просит скидку, то можно было пойти на уступки.

На данный момент наша цена является самой выгодной для Турции. Ни Азербайджан, ни Иран, ни другие поставщики не предоставляют газ по таким низким ценам, подчеркнул собеседник «ВМ».

Специалист уверен, что Турция будет использовать политические аргументы. Апеллировать тем, что Стамбул не присоединился к антироссийским санкциям. Тем не менее это не аргумент, чтобы получить от нас дисконт 25 процентов на газ, считает аналитик.

Юшков выразил мнение, что отказ России никак не отразится на отношениях двух стран:

— Турция и Россия имеют разное мнение по многим вопросам, но сотрудничество для нас и турецкой стороны гораздо выгоднее, чем конфронтация.

Ранее стало известно, что Турция намерена провести с российской делегацией переговоры в Анкаре по вопросам получения 25-процентной скидки на газ. Турецкое руководство стремится к тому, чтобы дисконт касался платежей на следующий год, а также на некоторые платежи, сделанные в 2022-м, задним числом.