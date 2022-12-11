Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган предложил экспортировать другую продукцию по зерновому коридору

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган предложил экспортировать другую продукцию по зерновому коридору
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил использовать зерновой коридор для иных товаров. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе канцелярии турецкого лидера.

— Совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся, и теперь постепенно можно начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора, — передает слова Эрдогана РИА Новости.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

По его мнению, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что зерновая сделка может стать бессрочной. Он предложил расширить инициативу по экспорту зерна на другие порты страны, в частности на Николаев и Ольвию.

Экспорт Реджеп Тайип Эрдоган Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте