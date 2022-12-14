Эрдоган назвал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине

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Достижение мира на Украине возможно лишь при помощи переговоров, примером для которых может послужить четырехсторонняя зерновая сделка. Такое заявление сделал в среду, 14 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— На примере соглашения о зерне и обмена пленными мы стали свидетелями того, что дорога к миру может быть проложена, если предоставить возможность для дипломатии, — заявил он.

Турция продолжает прикладывать все усилия для дипломатического разрешения конфликта и поддерживает постоянные контакты с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, передает слова Эрдогана агентство Anadolu.

Недавно Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным, в рамках которых они обсудили отношения между двумя государствами, а также реализацию зерновой сделки.

В ходе беседы турецкий лидер заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна. Кроме того, он выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее.

В конце ноября российский посол в Лондоне Андрей Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта. По словам дипломата, Киев сейчас «очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу».