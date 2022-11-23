Посол РФ в Британии Келин опроверг ведение неформальных переговорах Москвы и Киева

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта.

Он опроверг существование неформальных переговоров Москвы и Киева, отметив, что Украина «очень упряма и пребывает в иллюзии, что может одержать победу».

— Киев не может отказаться от поставок оружия и финансирования со стороны Запада. Это проблема, — подчеркнул российский дипломат в беседе с BBC.

Келин отметил, что любой конфликт завершается за столом переговоров. Он напомнил, что в апреле страны почти пришли к заключению мирного соглашения, но Украина решила иначе после получения военных поставок из Соединенных Штатов. Посол призвал Запад перестать поддерживать Киев, так как страна «потеряла достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал».

— Теперь Украина лишается и человеческого потенциала, а Запад не думает об этом. На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей, — заключил дипломат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал Украину сдаться России, а Франция не верила в начало спецоперации. Об этом 22 ноября сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также он раскритиковал Италию, премьером которой в тот момент был Марио Драги.