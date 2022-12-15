Руководитель волонтерского отряда столичной школы рассказала об участии в акции «С теплом в сердце»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Участниками акции «С теплом в сердце» стали учащиеся столичной школы № 2005. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила руководитель волонтерского отряда школы Ольга Болотских.

В рамках акции школьники могут направить поздравление с Новым годом участникам специальной военной операции.

— Эта акция нашла сразу отклик, потому что у некоторых детей в семьях кто-то ушел сейчас на специальную военную операцию, то есть детям это близко. Во-вторых, это самый простой способ хоть как-то помочь нашим солдатам, — отметила она.

По ее словам, от первой партии писем солдаты на передовой не могли сдержать эмоций. Она уточнила, что подобные акции формируют связь поколений. Болотская добавила, что писать письма военнослужащим будут и в дальнейшем.

До этого свыше 30 тысяч новогодних подарков отправили детям из Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников спецоперации в рамках акции «Москва помогает». Новогодние подарки будут переданы волонтерами в социальные учреждения новых регионов: детские дома, дома творчества, городские больницы, образовательные учреждения и так далее.