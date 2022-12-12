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Собянин: Москва направила первые 30 тысяч подарков детям Донецка и Луганска

Александр Афонин
Город
Собянин: Москва направила первые 30 тысяч подарков детям Донецка и Луганска
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 30 тысяч новогодних подарков отправили детям из Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников спецоперации в рамках акции «Москва помогает». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 12 декабря.

— Сегодня в рамках акции «Москва помогает» мы отправили первые 30 тысяч сладких подарков к Новому году детям из Донецкой и Луганской народных республик, — сказал глава города.

Новогодние подарки будут переданы волонтерами в социальные учреждения новых регионов: детские дома, дома творчества, городские больницы, образовательные учреждения и так далее. Кроме того, посылки развезут лично семьям и поздравят с наступающим Новым годом.

До этого Сергей Собянин сообщил, что доходы Москвы от новогодних мероприятий будут направлены на поддержку военнослужащих и их семей. Он подчеркнул, что праздник должен быть полноценным и радовать всех.

9 декабря стало известно, что представители партии «Единая Россия» организовали передачу гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей новых регионов.

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