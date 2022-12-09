«Единая Россия» в Москве собрала более 15 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Фото: Андрей Корытник / Пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

Представители партии «Единая Россия» организовали передачу гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения партии в пятницу, 9 декабря.

— В этот раз в преддверии Нового года мы передаем не только спальные мешки, зимнюю обувь, но и сладкие подарки для детей. Наша поддержка сейчас как никогда важна для каждого участника СВО и, конечно же, жителей новых регионов, — сказала председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяны Косаревич.

Сбор гуманитарной помощи проходил при участии членов Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка и участников проекта «Женское движение «Единой России». Всего было собрано порядка 15 тонн груза.

Председатель общественного совета проекта «Женское движение «Единой России» Москвы Инна Святенко отметила, что сегодня для военнослужащих крайне необходима поддержка от жен, сестер и матерей. Она позволяет поддержать боевой дух и получить весточку от близких людей.

В рамках сбора помощи депутат Госдумы Анатолий Выборный привез несколько сотен брошюр Конституции России для жителей новых регионов. По его словам, сейчас перед парламентариями стоит две важные задачи: помощь с товарами первой необходимости и обеспечение перехода на российское законодательство.

В столице 48 площадках проходит открытие штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Горожане могут передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости для участников СВО и жителей новых регионов. Отправка подарков состоится в январе 2023 года.