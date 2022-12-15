Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Асадом

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу с главой Сирии Башаром Асадом.

— Здесь много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. Но если вы обратите внимание, я объяснил еще одну вещь, и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия, — отметил он.

Турецкий лидер уточнил, что перед этой встречей необходимо организовать диалог между разведывательными службами, министрами оборонами и министрами иностранных дел трех стран.

Путин, по словам Эрдогана, отнесся к данной инициативе «положительно», передает РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы. По его словам, еврокомиссар не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам.