Инфекционист Малышев дал советы, как уберечься от гриппа

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Доктор медицинских наук, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, как уберечься от заражения гриппом.

Эксперт отметил, что коронавирус, грипп и другие респираторные инфекции в основном распространяются воздушно-капельным путем.

— Помочь остановить это могут вакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытье рук, частое проветривание, — рассказал инфекционист в комментарии Общественной службе новостей.

Малышев подчеркнул, что обязательно нужно носить маски в транспорте и в медицинских учреждениях. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости, передает RT.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.