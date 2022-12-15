Минобороны: ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 15 декабря.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории ДНР и Запорожской области было сбито 11 беспилотников ВСУ. А в районе населенного пункта Новогоровка российские солдаты перехватили два снаряда системы реактивного залпового огня «Ураган», отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенного в ДНР. В результате наступательных действий было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекли попытку переброски солдат ВСУ в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР.