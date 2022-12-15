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Дептранс призвал пользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада

Евгений Белоусов

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Дептранс призвал пользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Сильный снегопад начнется в Москве в 18:00 и продолжится до следующего дня, в связи с этим рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле в часы пик или отложить поездки с 17:00 до 20:00. Это поможет коммунальным службам быстрее очистить улицы города от снега, — говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность московских дорог в девять баллов. Наиболее затрудненное движение будет в центре города, на МКАД и на Третьем транспортном кольце.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться во время движения, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автоэксперт Владимир Бахарев сообщил «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Он отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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