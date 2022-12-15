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Банк Англии повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов

Александр Афонин
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Банк Англии повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов
Фото: Unsplash

Банк Англии девятый раз подряд повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов, тем самым подняв показатель до 3,5 процента годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 15 декабря.

— На заседании, завершившемся 14 декабря 2022 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 3,5 процента, — говорится в сообщении.

За увеличение учетной ставки проголосовали шесть человек, против — три. По данным регулятора, двое из них предпочти сохранить показатель на уровне трех процентов. Еще один член комитета наоборот, предложил повысить ставку на 75 базисных пунктов до 3,75 процента, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции ЦБ страны, четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25–4,50 процента. Соответствующее решение было принято и поддержано всеми членами комитета по операциям на открытом рынке по итогам двухдневного ноябрьского заседания.

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