«Разодетые фрики»: Резник раскритиковал знаменитостей из-за игнорирования СВО

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Композитора Илью Резника шокировали знаменитости, которые продолжают выступать и веселиться в непростой период для России.

— Послушайте! То, что сейчас творится в шоу-бизнесе, все эти разодетые фрики, пляшущие практически на костях! Ребята, очнитесь. Ведь всем отвечать перед Всевышним. За то, чтобы они сейчас кривлялись на сцене, ребята отдают свои жизни? Нет. Они защищают Родину, — отметил он.

Поэта также не удивило, что его новую композицию о спецоперации не взяли в программу новогодних мероприятий, так как подобные песни сейчас практически никого не интересуют.

При этом то, что некоторые знаменитости посвятили свое творчество военной тематике, является, по мнению Резника, только фальшью, передает «Московский Комсомолец».

Многие российские артисты в этом году эмигрировали в другие страны. А те, кто остался, часто получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов в начале декабря высказал свое отношение к уехавшим коллегам и рассказал, что сам думает об эмиграции.