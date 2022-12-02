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«Плачутся, напьются и звонят»: Сергей Астахов резко высказался об уехавших из РФ

Юлия Курганова
Общество
«Плачутся, напьются и звонят»: Сергей Астахов резко высказался об уехавших из РФ
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Многие российские артисты в этом году эмигрировали в другие страны. А те, кто остался, часто получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов высказал свое отношение к уехавшим коллегам и рассказал, что сам думает об эмиграции.

Он признался, что никогда не мечтал о Голливуде. Артист подчеркнул, что его родина — здесь, и свое будущее он всегда связывал только с Россией. Астахов не понимает, как люди так легко берут и меняют страну. По его наблюдениям, это зачастую заканчивается драмой.

— Многие артисты уехали, потом оттуда плачутся-скулят, напьются и звонят, сходят с ума. Мне это неинтересно. Это их проблемы, как они реализовываются, и что они там делают. Мне бывает звонят оттуда: «Как там у вас дела?» Задолбали! Чего ты звонишь? Тебе не нравится здесь — сиди в Америке, ешь гамбургеры и улыбайся с кока-колы. И думай, что ты самый счастливый, — заявил актер изданию «Комсомольская правда».

За свою карьеру в шоу-бизнесе признанный иностранным агентом по решению Минюста РФ юморист и телеведущий Максим Галкин смог сколотить состояние в несколько миллиардов рублей. Налоговики давно всерьез заинтересовались финансовыми делами комика, который с большой долей вероятности просто не мог «отгрохать» на законные заработки дорогостоящий замок в подмосковной деревне Грязь. На данный момент все российские счета звезды заблокировали.

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