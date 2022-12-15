Около тысячи российских электробусов закупят в Москве до 2025 года

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В столице активно развивают экологичный наземный городской транспорт. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По данным Мосэкомониторинга, на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на одного пассажира автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В 2023–2024 годах закупим около тысячи российских электробусов, — рассказал он.

Электробусы новой поставки будут с электроотопителем, который будет минимально влиять на экологию. Также планируется установить почти 400 зарядных станций за два года, что позволит запустить новые маршруты с электробусами, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В следующем году Мосгортранс закупит несколько десятков электробусов малого класса от «Группы ГАЗ». В настоящее время электробусы проходят подготовку — специалисты тестируют поездки по разным дорожным поверхностям и проверяют запас хода после подзарядки.