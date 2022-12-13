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Мосгортранс закупит электробусы малого класса от «Группы ГАЗ» в 2023 году

Евгений Белоусов
Город
Мосгортранс закупит электробусы малого класса от «Группы ГАЗ» в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Косинская улица, 16к1 Карта всех событий

В следующем году Мосгортранс закупит несколько десятков электробусов малого класса от «Группы ГАЗ». Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— До конца августа транспорт испытают в условиях города, оценят его удобство для пассажиров. При успешных результатах планируем закупить несколько десятков таких машин для работы на улицах Москвы, — заявил он.

Сейчас электробусы проходят подготовку. Специалисты тестируют поездки по разным дорожным поверхностям и проверяют запас хода после подзарядки. Кроме того электробусы проходят испытания на маневренность с балластом в салоне, имитируя загрузку в час пик, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого депутат Московской городской думы Олег Артемьев заявил, что несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, парк электробусов в столице продолжает расти.

В салонах почти пяти тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса появились медиаэкраны, которые позволяют узнать, когда будет нужная остановка, а также получить другую полезную информацию о работе городского транспорта.

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